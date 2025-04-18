Прокурор потребовала смертной казни для Манджоне, застрелившего ведущего страховщика США

По предварительным данным, причиной убийства стала месть.В Соединённых Штатах Америки Луиджи Манджоне, который лишил жизни ведущего страховщика страны - 50-летнего Брайана Томпсона, был обвинён в преследовании, незаконном хранении огнестрельного оружия и убийстве.
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