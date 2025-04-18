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Прокурор потребовала смертной казни для Манджоне, застрелившего ведущего страховщика США

Прокурор потребовала смертной казни для Манджоне, застрелившего ведущего страховщика США

По предварительным данным, причиной убийства стала месть.В Соединённых Штатах Америки Луиджи Манджоне, который лишил жизни ведущего страховщика страны - 50-летнего Брайана Томпсона, был обвинён в преследовании, незаконном хранении огнестрельного оружия и убийстве.

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