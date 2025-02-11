Кто-то заблокировал вам проезд? Пишите ему на Госуслугах

На портале Госуслуг появилась возможность отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей. Функция анонимных сообщений доступна для информирования автовладельцев о том, что их машина препятствует проезду, произошел инцидент, сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо и так далее.