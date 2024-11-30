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Москва допускает проведение ядерных испытаний

Москва допускает проведение ядерных испытаний

Тема возможного возобновления Россией ядерных испытаний достаточно сложная. Однако на фоне конфронтационного нагнетания в последние годы со стороны Запада в целом и Вашингтона в частности, в Москве сейчас постоянно рассматривается данный вопрос в комплексе с другими актуальными аспектами.

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