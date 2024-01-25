В прочем, кто бы сомневался, что киевский режим будет придумывать самые нелепые отмазки о своей невиновности в сбитии нашего самолёта перевозившего военнопленных ВСУ.
Зеленский и его "неоспоримый факт" непричастности в теракте с Ил-76
Комментарии
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Владимир Барышев
Людоед, все что угодно скажет, можно ли верить людоеду?
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10 час.
Аркадий Цыганов
Отличная логика: если происшествие на территории России, то виновата Россия. Всё что происходит на территории 404, или Запада - виноваты они.
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3 час.
Олег Самойлов
Некто Vlad хоть отдаленно представляет, ЧТО такое ИЛ-76?
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2 час.
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