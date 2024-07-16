Санду: «Несмотря на сопротивление, мы продолжим проверку неподкупности прокуроров и судей»

Даже если система будет сопротивляться, проверка прокуроров и судей будет продолжаться. Об этом заявила президент Майя Санду, по словам которой система не способна к самоочищению, а внешняя оценка добросовестности судей и прокуроров является единственным способом восстановить систему правосудия.