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Царьград

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Туристы из России застряли в Египте, а потом не влезли в самолет

Туристы из России застряли в Египте, а потом не влезли в самолет

Вернуться в Москву смогли не все. Не повезло бездетным.В неприятную ситуацию попали отдыхающие, которые должны были вернуться в Москву из Хургады 24 августа рейсом египетского перевозчика Red Sea Airlines.

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