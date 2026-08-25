Туристы из России застряли в Египте, а потом не влезли в самолет

Вернуться в Москву смогли не все. Не повезло бездетным.В неприятную ситуацию попали отдыхающие, которые должны были вернуться в Москву из Хургады 24 августа рейсом египетского перевозчика Red Sea Airlines.
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