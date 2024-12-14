Global Look Press / Nikolay Gyngazov В России ожидают притока иностранных инвесторов в 2025 году. Как удалось выяснить "Известиям", это касается не только дружественных стран, но и возвращения европейских инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии