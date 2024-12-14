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В России ожидают притока иностранных инвесторов в 2025 году

В России ожидают притока иностранных инвесторов в 2025 году

Global Look Press / Nikolay Gyngazov В России ожидают притока иностранных инвесторов в 2025 году. Как удалось выяснить "Известиям", это касается не только дружественных стран, но и возвращения европейских инвесторов.

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