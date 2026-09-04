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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Управляющий директор «Альпин» о пересмотре итогов Гран-при Монако: «Нужно убедиться, что такого больше никогда не произойдет»

Управляющий директор « Альпин » Стив Нильсен прокомментировал решение Международного апелляционного суда ФИА вернуть подиум на Гран-при Монако пилоту «Ред Булл» Изаку Аджару .

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