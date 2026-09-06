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На Украине отметили пугающую особенность полета российских «Бандеролей»

На Украине отметили пугающую особенность полета российских «Бандеролей»

Сегодняшний запуск российских БПЛА-ракет «Бандероль» в направлении Одесской и Киевской областей показал их основную тактическую особенность – длительный полет на предельно малой высоте.

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