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Политолог Кургинян: глобальная диктатура прямо угрожает России

Приход к власти Дональда Трампа, а также серии неудачных покушений на него и рост влияния частных военных компаний указывают на усиливающиеся попытки глобальной диктатуры, заявил философ и политолог Сергей Кургинян 7 февраля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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