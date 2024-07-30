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Буонджорно об отказе «Ювентусу» при переходе из «Торино» в «Наполи»: «Я вырос и играл в Турине. Предал бы себя, если бы стал «бьянконери» 

«Наполи» купил защитника у «Торино» 35+5 млн евро. «У меня были предложения от многих команд. Я вырос и играл в Турине, поэтому было ощущение, что [если бы стал «бьянконери»] я бы предал себя.

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