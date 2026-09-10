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Эксперт: в 2026 году электромобиль становится вопросом качества жизни, а не только технологий

Эксперт: в 2026 году электромобиль становится вопросом качества жизни, а не только технологий

В 2026 году покупка электромобиля все чаще рассматривается не только с точки зрения технологий, но и как способ снизить расходы на эксплуатацию и изменить привычный сценарий использования автомобиля.

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