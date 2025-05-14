Китай поддержал Пакистан и Индию в достижении прекращения огня

Пекин привержен разрешению разногласий путем диалога и консультаций Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении всестороннего и прочного прекращения огня, сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун во время встречи с пакистанским послом в Пекине Халилом Хашми.
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