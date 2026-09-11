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99 штук на весь мир: Bovensiepen выпустил родстер для тех, кто «ценит каждую кривую»

99 штук на весь мир: Bovensiepen выпустил родстер для тех, кто «ценит каждую кривую»

Компания Bovensiepen представила открытый двухместный родстер Spider на базе родстера BMW Z4 — автомобиль, созданный без компромиссов ради удовольствия от вождения.

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