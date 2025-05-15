На «Сходненской» столичное метро поздравят с юбилеем знаменитые спортсмены

Услышать праздничное поздравление от спортсменов в поездах столичного метро можно будет в день рождения метро 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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