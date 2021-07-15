TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Восстановление экономики Китая замедляется: ВВП во 2 квартале выросло всего на 7.9%.

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), объем валового внутреннего продукта (ВВП) Поднебесной увеличился во втором квартале на 7,9% по сравнению с аналогичнымСогласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), объем валового внутреннего продукта (ВВП) Поднебесной увеличился во втором квартале на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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