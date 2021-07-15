Восстановление экономики Китая замедляется: ВВП во 2 квартале выросло всего на 7.9%.

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), объем валового внутреннего продукта (ВВП) Поднебесной увеличился во втором квартале на 7,9% по сравнению с аналогичнымСогласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), объем валового внутреннего продукта (ВВП) Поднебесной увеличился во втором квартале на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.