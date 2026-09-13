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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые в истории ЦСКА 6 воспитанников вышли в старте на матч чемпионата России. Глебов, Кисляк, Тороп, Данилов, Абдулкадыров и Мусаев сыграли против «Рубина»

В стартовом составе ЦСКА в домашнем матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Рубина » (1:1) вышли 6 воспитанников – впервые в истории армейского клуба в рамках чемпионата России.

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