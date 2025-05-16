Нарышкин: разведка США сосредоточится на СНГ и АТР

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что американская разведка сосредоточится на постсоветском пространстве и Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за требований новой администрации США.
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