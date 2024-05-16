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Игрок "Енисея" Хозин заявил, что ему угрожали после драки в Красноярске

Игрок "Енисея" Хозин заявил, что ему угрожали после драки в Красноярске

Защитник "Енисея" Владимир Хозин, ставший участником драки на одной из баз отдыха в Красноярске, заявил, что конфликт спровоцировали не футболисты красноярской команды, а другая сторона, а после произошедшего игрокам поступали угрозы.

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