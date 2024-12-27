Названы самые вредные напитки для женщин

В перечне эксперта четыре позиции Перед праздниками многие готовятся к организации новогоднего стола, уделяя внимание не только угощениям, но и напиткам, но не все знают о потенциальном вреде некоторых, казалось бы, привычных напитков, которые могут негативно сказаться на здоровье женщин.