Как записать ребенка в первый класс или перевести в другую школу в Москве?

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Август — это время, когда родители активно готовят детей к школе. Кто-то из маленьких москвичей пойдет в первый класс, а кто-то решил сменить профиль обучения и подыскивает новую школу.
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