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Рогозин: в лице нынешнего Запада Россия имеет дело с подонками и врунами

Рогозин: в лице нынешнего Запада Россия имеет дело с подонками и врунами

В лице нынешнего Запада Россия имеет дело с подонкам и врунами. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
все то, что поименовано &quot;подонками, врунами, лицемерами и извращенцами&quot; ничто иное, как объективное развитие капсистемы в условиях глоблизЬма с унасекомлением всего и вся. ибо а зачем им там думающие в сколкьо-нибудь значимом объеме?.. у нас тоже раздавались крики о том, что не надо столько выученных в ВУЗах. ошибочка! надо! надо всех хорошо учить, ибо нас мало, а друзей, кроме армии и флота, нет.
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9 час.
лл
лина любимцева
Запад ВСЕГДА был  подл и лжив.
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2 час.

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