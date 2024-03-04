Рогозин: в лице нынешнего Запада Россия имеет дело с подонками и врунами

СК

Сергей Ковалев

все то, что поименовано "подонками, врунами, лицемерами и извращенцами" ничто иное, как объективное развитие капсистемы в условиях глоблизЬма с унасекомлением всего и вся. ибо а зачем им там думающие в сколкьо-нибудь значимом объеме?.. у нас тоже раздавались крики о том, что не надо столько выученных в ВУЗах. ошибочка! надо! надо всех хорошо учить, ибо нас мало, а друзей, кроме армии и флота, нет.