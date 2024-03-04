В лице нынешнего Запада Россия имеет дело с подонкам и врунами. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин.
Рогозин: в лице нынешнего Запада Россия имеет дело с подонками и врунами
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
все то, что поименовано "подонками, врунами, лицемерами и извращенцами" ничто иное, как объективное развитие капсистемы в условиях глоблизЬма с унасекомлением всего и вся. ибо а зачем им там думающие в сколкьо-нибудь значимом объеме?.. у нас тоже раздавались крики о том, что не надо столько выученных в ВУЗах. ошибочка! надо! надо всех хорошо учить, ибо нас мало, а друзей, кроме армии и флота, нет.
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9 час.
лл
лина любимцева
Запад ВСЕГДА был подл и лжив.
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2 час.
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