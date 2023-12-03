В ноябре они почти поровну разделились по вопросу того, как нужно заканчивать конфликт. 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах.
Всё больше украинцев не хотят продолжения боевых действий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
дима дубровин
ЧТО ТО ПОЗДНО ХОХЛЫ ОБ ЭТОМ ЗАДУМАЛИСЬ. РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ. А ТЕПЕРЬ ИМ ТОЛЬКО ОСТАЁТСЯ МОЛИТСЯ.😈☠️😈
Ответить
18 час.
НП
Наталья Павлова
Думаю, те 48% опрошенных готовы дальше хоронить НЕ СВОИХ родных и близких. У них либо никто не воюет, либо уже отвоевался: погиб или вернулся инвалидом, а дальше чисто по-хохляцки хотят, чтоб и у соседа так было.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии