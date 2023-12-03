Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Баранов
    Следуйте в фарватере Европы - Шаг 1:  сломайте все тепловые ТЭС, ТЭЦ , можете и Яэс сломать. Шаг 2:  попросите вашу г...Тепловые электрос...
  • Юрий Астахов
    Сдужебные документы?Очень спорное реш...
  • Юрий Астахов
    А  прокуратура в этой стране чем ханимается? Как наказана корова, потерявшая служебные докумнтеОчень спорное реш...

Всё больше украинцев не хотят продолжения боевых действий

Всё больше украинцев не хотят продолжения боевых действий

В ноябре они почти поровну разделились по вопросу того, как нужно заканчивать конфликт. 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
дима дубровин
ЧТО ТО ПОЗДНО ХОХЛЫ ОБ ЭТОМ ЗАДУМАЛИСЬ. РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ. А ТЕПЕРЬ ИМ ТОЛЬКО ОСТАЁТСЯ МОЛИТСЯ.😈☠️😈
Ответить
18 час.
НП
Наталья Павлова
Думаю, те 48% опрошенных готовы дальше хоронить НЕ СВОИХ родных и близких. У них либо никто не воюет, либо уже отвоевался: погиб или вернулся инвалидом, а дальше чисто по-хохляцки хотят, чтоб и у соседа так было.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх