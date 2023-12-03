Всё больше украинцев не хотят продолжения боевых действий

ЧТО ТО ПОЗДНО ХОХЛЫ ОБ ЭТОМ ЗАДУМАЛИСЬ. РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ. А ТЕПЕРЬ ИМ ТОЛЬКО ОСТАЁТСЯ МОЛИТСЯ.😈☠️😈

НП

Наталья Павлова

Думаю, те 48% опрошенных готовы дальше хоронить НЕ СВОИХ родных и близких. У них либо никто не воюет, либо уже отвоевался: погиб или вернулся инвалидом, а дальше чисто по-хохляцки хотят, чтоб и у соседа так было.