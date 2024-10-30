NYT: США готовятся к конфликту с Китаем, используя опыт Украины против РФ

Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем. Об этом пишет газета New York Times. В публикации говорится об отработке тактик, в том числе позаимствованных в результате наблюдения за конфликтом на Украине.
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