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NYT: США готовятся к конфликту с Китаем, используя опыт Украины против РФ

NYT: США готовятся к конфликту с Китаем, используя опыт Украины против РФ

Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем. Об этом пишет газета New York Times. В публикации говорится об отработке тактик, в том числе позаимствованных в результате наблюдения за конфликтом на Украине.

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