Роскомнадзор зафиксировал утечку данных клиентов из МФО

Роскомнадзор узнал об утечке данных российских клиентов из микрофинансовой организации, а также проверяет информацию о возможной компрометации персональных данных из еще одной МФО, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.
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