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Он смог выйти из квартиры живым, но спустя минуты умер: что произошло в Краснодаре

Он смог выйти из квартиры живым, но спустя минуты умер: что произошло в Краснодаре

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней уроженки Ростова-на-Дону, подозреваемой в убийстве своего сожителя.

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