Россиянка Гилязова завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо

Россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку. В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг она одолела соотечественницу Марину Воробьёву.
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