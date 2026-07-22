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Царьград

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Пять правил против болезни Альцгеймера: диетолог назвала продукты для здорового мозга

Пять правил против болезни Альцгеймера: диетолог назвала продукты для здорового мозга

Простые, но важные правила профилактики болезни Альцгеймера.По мнению учёных, активные меры профилактики уменьшают вероятность столкнуться с этой патологией на 35–40%.

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