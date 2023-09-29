Битва за Бахмут: российские штурмовики заманивают ВСУ в огненную ловушку под Клещеевкой

Оборона русских вдоль дороги на Горловку стоит намертво, пишут западные наблюдатели Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Пропагандистский туман, напускаемый «ципсотой», отчасти помогает прикрыть неудачи ВСУ в битве за Бахмут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии