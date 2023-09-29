БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Бахмут: российские штурмовики заманивают ВСУ в огненную ловушку под Клещеевкой

Битва за Бахмут: российские штурмовики заманивают ВСУ в огненную ловушку под Клещеевкой

Оборона русских вдоль дороги на Горловку стоит намертво, пишут западные наблюдатели Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Пропагандистский туман, напускаемый «ципсотой», отчасти помогает прикрыть неудачи ВСУ в битве за Бахмут.

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