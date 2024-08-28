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Армия России начала наносить серию ударов «Кинжалами» и дронами по авиабазам ВСУ и энергетике Украины (КАРТА, ФОТО)

Армия России начала наносить серию ударов «Кинжалами» и дронами по авиабазам ВСУ и энергетике Украины (КАРТА, ФОТО)

Вчера на Украине вводились экстренные отключения света из-за большого дефицита, сообщил ДТЭК. По объектам аэродромной инфраструктуры Украины наши войска вчера и позавчера нанесли удары гиперзвуковыми «Кинжалами» и ударными дронами, сообщило Минобороны России.

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