В ближайшие дни барнаульцам расскажут, как будет организовано движение транспорта в районе моста у Нового рынка

В ближайшие дни жителям Барнаула расскажут о схеме движения транспорта на период реконструкции путепроводов у Нового рынка, сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на оперативном совещании в мэрии.