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В ближайшие дни барнаульцам расскажут, как будет организовано движение транспорта в районе моста у Нового рынка

В ближайшие дни барнаульцам расскажут, как будет организовано движение транспорта в районе моста у Нового рынка

В ближайшие дни жителям Барнаула расскажут о схеме движения транспорта на период реконструкции путепроводов у Нового рынка, сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на оперативном совещании в мэрии.

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