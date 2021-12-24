Золото, тигровый принт и офисный стиль. Александр Васильев рассказал о трендах на 2022 год

Какие цвета войдут в моду в будущем году Водяного Тигра, что надеть в главную ночь и как правильно составить гардероб, рассказал историк моды Александр Васильев.
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