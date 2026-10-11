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Татар-информ

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«Лада Гранта» решила развернуться и сбила женщину на зебре в Казани

«Лада Гранта» решила развернуться и сбила женщину на зебре в Казани

Легковушка сбила женщину на зебре в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил женщину на пешеходном переходе.

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