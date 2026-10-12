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Что есть, чтобы жить дольше? Ученые нашли диету для долголетия

Что есть, чтобы жить дольше? Ученые нашли диету для долголетия

Здоровая северная диета может снизить риск смерти, однако защитить от тяжелых заболеваний печени она, судя по всему, не помогает.

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