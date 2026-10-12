Что есть, чтобы жить дольше? Ученые нашли диету для долголетия

Здоровая северная диета может снизить риск смерти, однако защитить от тяжелых заболеваний печени она, судя по всему, не помогает.
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