За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

Тейковском районе в 15-45 на 86-ом километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Датсун Он-До», при выезде с второстепенной дороги, совершил столкновение с движущимся по главной - автомобилем «Шевроле Ланос», под управлением 37-летнего мужчины.