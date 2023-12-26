За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

Тейковском районе в 15-45 на 86-ом километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Датсун Он-До», при выезде с второстепенной дороги, совершил столкновение с движущимся по главной - автомобилем «Шевроле Ланос», под управлением 37-летнего мужчины.
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