Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти подростка в Кемеровской области — Кузбассе

Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти подростка в Кемеровской области — Кузбассе

В средствах массовой информации сообщается, что родственники 17-летнего подростка, застреленного охотниками в Кемеровской области, не согласны с выводами следствия о неосторожном причинении смерти погибшему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии