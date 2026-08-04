Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти подростка в Кемеровской области — Кузбассе

В средствах массовой информации сообщается, что родственники 17-летнего подростка, застреленного охотниками в Кемеровской области, не согласны с выводами следствия о неосторожном причинении смерти погибшему.
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