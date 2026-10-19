Причиной возмущений магнитного поля станет поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. В Ивановской области в ночь на 20 октября можно будет увидеть полярные сияния, если небо будет ясным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕП Препараты для сни...
- ОС Препараты для сни...
- ГЕРОФАРМ сделал у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым