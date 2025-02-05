Беспилотные авиационные системы помогли предотвратить 140 технологических нарушений на теплосетях в Петербурге

В 2024 году В 2024 году специалисты ГУП «ТЭК СПб» провели воздушное обследование территории площадью 240 квадратных километров с использованием тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).
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