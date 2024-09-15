Стоматолог назвала причины возникновения кровоточивости десен

Кровоточивость десен может появляться из-за воспаления, вызванного плохой чисткой зубов. Об этом сообщила в воскресенье, 15 сентября, заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.
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