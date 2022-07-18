УКРАИНА: НОВОСТИ 18.07.2022 утро

Украинское командование идёт на значительный риск, перебрасывая нацбатальон из Харькова к Северску Российские войска совместно с отрядами республиканской Народной милиции продолжают перемалывать оборону противника по линии Северск-Артёмовск.
Украинское командование идёт на значительный риск, перебрасывая нацбатальон из Харькова к Северску Российские войска совместно с отрядами республиканской Народной милиции продолжают перемалывать оборону противника по линии Северск-Артёмовск.
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