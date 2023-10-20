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Newsweek: Байден уничтожил возможность диалога между США и Ираном

Newsweek: Байден уничтожил возможность диалога между США и Ираном

По данным Newsweek, слова президента Америки Джо Байдена о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку движения ХАМАС во время нападения на Израиль могут разрушить возможность диалога Вашингтона с Тегераном В публикации напомнили, что Джо Байден в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден был «готов пойти по пути дипломатии» в иранской политике.

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