Newsweek: Байден уничтожил возможность диалога между США и Ираном

По данным Newsweek, слова президента Америки Джо Байдена о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку движения ХАМАС во время нападения на Израиль могут разрушить возможность диалога Вашингтона с Тегераном В публикации напомнили, что Джо Байден в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден был «готов пойти по пути дипломатии» в иранской политике.