Euractiv: США готовят Украину к превентивной капитуляции

Соединенные Штаты начали готовить Украину к превентивной капитуляции. Портал Euractiv со ссылкой на дипломата НАТО пишет, что смена курса Белого дома по украинскому конфликту может быть "чем-то похожим на принуждение Украины к превентивной капитуляции".
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