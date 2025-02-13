Euractiv: США готовят Украину к превентивной капитуляции

Соединенные Штаты начали готовить Украину к превентивной капитуляции. Портал Euractiv со ссылкой на дипломата НАТО пишет, что смена курса Белого дома по украинскому конфликту может быть "чем-то похожим на принуждение Украины к превентивной капитуляции".