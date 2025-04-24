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Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

 Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями.

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Комментарии
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владимир кин
НАРКОМАНА ЗЕЛЕНСКОГО..ДАВНО ПОРА ПОВЕСИТЬ.
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10 час.
владимир кин
ОН НАРКОША КОНЧЕНЫЙ.ЭТОТ ПИЗДЮК ЗЕ.
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9 час.
Маргарита Аюкаева
Как дружно Западники лижут одно место наркоману-террористу.
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9 час.
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