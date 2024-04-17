В Хорватии нашли хорошо сохранившийся греко-иллирийский шлем, возрастом 2500 лет

Греко-иллирийский шлем, обнаруженный в Хорватии / © Dubrovački muzeji / juginfo Шлем найден археологами из музеев Дубровника на месте пещерной гробницы Гомиле в сухой каменной пристройке к могиле, поэтому исследователи полагают, что это мог быть вотивный клад.