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Завидки берут

Завидки берут

Виктор Анисимов  Честное слово, завидки меня берут, и не шуточные. Как же так, вот власти ОАЭ, когда мигранты работающие у них начинают наглеть не по децки, просто напросто выдворяют всех мигрантов этой национальности, и нисколько не сомневаясь запрещают въезд всем мигрантам этой национальности не замарачиваясь какими то "общечеловеческими ценностями", гуманностью, и так далее.

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