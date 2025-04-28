Завидки берут

Виктор Анисимов Честное слово, завидки меня берут, и не шуточные. Как же так, вот власти ОАЭ, когда мигранты работающие у них начинают наглеть не по децки, просто напросто выдворяют всех мигрантов этой национальности, и нисколько не сомневаясь запрещают въезд всем мигрантам этой национальности не замарачиваясь какими то "общечеловеческими ценностями", гуманностью, и так далее.