Исследователи предупредили о высокой вероятности появления смертельных цунами из-за глобального потепления

Ученые, пробурившие керны отложений в Антарктиде, обнаружили, что в предыдущие периоды глобального потепления три и 15 миллионов лет назад рыхлые слои отложений соскальзывали после формирования, вызывая массивные цунами.
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