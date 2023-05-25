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Исследователи предупредили о высокой вероятности появления смертельных цунами из-за глобального потепления

Исследователи предупредили о высокой вероятности появления смертельных цунами из-за глобального потепления

Ученые, пробурившие керны отложений в Антарктиде, обнаружили, что в предыдущие периоды глобального потепления три и 15 миллионов лет назад рыхлые слои отложений соскальзывали после формирования, вызывая массивные цунами.

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