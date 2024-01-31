Депутат ГД Выборный: Москва инициирует новые проекты для патриотического воспитания школьников

Вице-председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил мнение о том, что сохранение памяти о блокаде Ленинграда и героизме его жителей будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии