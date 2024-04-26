Министр труда предложил бизнесу нанимать женщин в декрете

Как считает Антон Котяков, молодые матери — при наличии навыков и времени — могут смягчить кадровый голод на российском рынке трудаМолодые матери в декрете могут удовлетворить часть спроса на рынке труда, заявил РБК глава Минтруда Антон Котяков.
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