Министр труда предложил бизнесу нанимать женщин в декрете

Как считает Антон Котяков, молодые матери — при наличии навыков и времени — могут смягчить кадровый голод на российском рынке трудаМолодые матери в декрете могут удовлетворить часть спроса на рынке труда, заявил РБК глава Минтруда Антон Котяков.