Андрей Туманов: опавшие яблоки могут повредить весь урожай

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что опавшие яблоки могут испортить весь урожай.
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