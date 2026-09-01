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China, Russia, and Iran Take Center Stage at SCO Summit

The 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization’s annual gathering got underway August 31 in the Kyrgyz capital Bishkek, with discussions expected to focus on building trade and digital connections and fostering cultural exchanges.

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